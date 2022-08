"I nostri jet nel mirino". Altissima tensione nei cieli a due passi dall'Italia (Di domenica 28 agosto 2022) Altissima tensione tra Atene e Ankara. I radar di un sistema missilistico greco terra-aria S-300 con base sull'isola di Creta hanno agganciato martedì 23 agosto caccia F-16 turchi durante una missione di ricognizione nello spazio aereo internazionale a ovest dell'isola di Rodi. È quanto denuncia la Turchia, come riporta l'agenzia di stampa di Stato turca Anadolu citando fonti della Difesa turca, secondo cui gli agganci dei radar sono considerati un atto ostile in base alle regole della Nato. Si tratta dell'ultima di una serie di accuse avanzate da Ankara nei confronti del Paese vicino e 'collega' nella Nato, secondo cui la Grecia prenderebbe di mira jet turchi sul Mediterraneo orientale e sull'Egeo. Secondo Ankara, quando martedì sono stati agganciati dai missili greci di fabbricazione russa, i jet turchi si trovavano a un'altitudine di 10mila piedi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022)tra Atene e Ankara. I radar di un sistema missilistico greco terra-aria S-300 con base sull'isola di Creta hanno agganciato martedì 23 agosto caccia F-16 turchi durante una missione di ricognizione nello spazio aereo internazionale a ovest dell'isola di Rodi. È quanto denuncia la Turchia, come riporta l'agenzia di stampa di Stato turca Anadolu citando fonti della Difesa turca, secondo cui gli agganci dei radar sono considerati un atto ostile in base alle regole della Nato. Si tratta dell'ultima di una serie di accuse avanzate da Ankara nei confronti del Paese vicino e 'collega' nella Nato, secondo cui la Grecia prenderebbe di mira jet turchi sul Mediterraneo orientale e sull'Egeo. Secondo Ankara, quando martedì sono stati agganciati dai missili greci di fabbricazione russa, i jet turchi si trovavano a un'altitudine di 10mila piedi a ...

