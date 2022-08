fisco24_info : Haaretz, intesa su nucleare Iran prevede 4 fasi: Ultima in vigore dopo 165 giorni.Quotidiano Israele rivela bozza -

Tiscali Notizie

Quattro "fasi progressive" con l'ultima di queste che entrerà in vigore 165 giorni dopo la firma dell'accordo. Questo - secondoche ricorda la bozza disottoposta dalla Ue il mese scorso - lo schema per il rinnovo dell'accordo sul nucleare dell'Iran che, da una parte, ne prevede lo stop e, dall'altra, stabilisce ...Per Hayman infatti sarebbe opportuno siglare l', che rimane attualmente l'opzione migliore. "... Ora la mia vita è stata stravolta', ha raccontato di recente al quotidiano. Secondo ... Haaretz, intesa su nucleare Iran prevede 4 fasi Quattro "fasi progressive" con l'ultima di queste che entrerà in vigore 165 giorni dopo la firma dell'accordo. (ANSA) ...