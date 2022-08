GP Belgio: rimonta monstre di Verstappen in gara, Ferrari salvata da Sainz (Di domenica 28 agosto 2022) Che gara il GP del Belgio 2022! Max Verstappen annulla le penalità da power unit con una rimonta super, che dalla 14esima piazza lo porta sul trono dei vincitori. Non riesce la stessa impresa a Charles Leclerc, penalizzato da strategie non eccellenti e da una Ferrari inferiore alla Red Bull sotto ogni aspetto. Carlos Sainz salva l’onore della Rossa portandola sul podio, ma deve contrastare la risalita di George Russell e della Mercedes. Lewis Hamilton non completa nemmeno il primo giro. Completa il podio Sergio Perez, secondo con la Red Bull. Il resto della top ten: Fernando Alonso, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Alexander Albon. GP Belgio: Verstappen imprendibile nelle qualifiche, ma il vero poleman è Sainz GP ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 agosto 2022) Cheil GP del2022! Maxannulla le penalità da power unit con unasuper, che dalla 14esima piazza lo porta sul trono dei vincitori. Non riesce la stessa impresa a Charles Leclerc, penalizzato da strategie non eccellenti e da unainferiore alla Red Bull sotto ogni aspetto. Carlossalva l’onore della Rossa portandola sul podio, ma deve contrastare la risalita di George Russell e della Mercedes. Lewis Hamilton non completa nemmeno il primo giro. Completa il podio Sergio Perez, secondo con la Red Bull. Il resto della top ten: Fernando Alonso, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Alexander Albon. GPimprendibile nelle qualifiche, ma il vero poleman èGP ...

SkySportF1 : ?? SPA-VENTOSO MAX VERSTAPPEN ? ? La rimonta più veloce nella storia della F1 I risultati ? - direpuntoit : Max #Verstappen fa cappotto: la Ferrari si inchina davanti all'olandese che vince il #BelgianGP. #GPBelgio - autosprint : #BelgianGP: #Verstappen, rimonta leggendaria! Doppietta #RedBull, podio per #Sainz ?? - zazoomblog : LIVE F1 GP Belgio 2022 in DIRETTA: rimonta fenomenale di Verstappen debacle Ferrari. Leclerc penalizzato… - #Belgio… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Verstappen vince il #BelgianGP dopo una strepitosa rimonta e si lancia verso il titolo. Perez alle spalle di Max per la doppie… -