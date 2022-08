Fiorentina-Napoli 0-0 (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Finisce 0-0 tra Fiorentina e Napoli, uno dei big match della terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel primo tempo gol annullato al 43° a Osimhen per fuorigioco. Nella ripresa Lozano manca il gol al 50° mandando fuori di testa da ottima posizione. Al 61° Fiorentina vicinissima al vantaggio con Barak che sfiora il palo alla sinistra di Meret. L’equilibrio della gara non si rompe neanche nella ripresa e il match finisce senza reti. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Finisce 0-0 tra, uno dei big match della terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel primo tempo gol annullato al 43° a Osimhen per fuorigioco. Nella ripresa Lozano manca il gol al 50° mandando fuori di testa da ottima posizione. Al 61°vicinissima al vantaggio con Barak che sfiora il palo alla sinistra di Meret. L’equilibrio della gara non si rompe neanche nella ripresa e il match finisce senza reti. Funweek.

