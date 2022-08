Falso permesso di sbarco: indagati due coniugi e un avvocato (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – Tre persone risultano indagate ad Ischia per un Falso permesso di sbarco. La vicenda nasce a seguito di un accertamento ad un posto di controllo nel centro di Ischia nel quale gli agenti del commissariato della Polizia di Stato, coordinati dal vice questore Ciro Re, fermano una vettura con a bordo due persone. Si tratta di due napoletani, marito e moglie, alla guida di una Fiat Panda che non potrebbero sbarcare e circolare sull’isola ai sensi del decreto emesso ogni anno per limitare l’afflusso dei veicoli della Campania ad Ischia. Oltre ai documenti personali e della vettura l’uomo alla guida mostra ai poliziotti un permesso, emesso dal comune di Lacco Ameno, che attira l’attenzione degli agenti che da successivi controlli appurano che di fatto è ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – Tre persone risultano indagate ad Ischia per undi. La vicenda nasce a seguito di un accertamento ad un posto di controllo nel centro di Ischia nel quale gli agenti del commissariato della Polizia di Stato, coordinati dal vice questore Ciro Re, fermano una vettura con a bordo due persone. Si tratta di due napoletani, marito e moglie, alla guida di una Fiat Panda che non potrebbero sbarcare e circolare sull’isola ai sensi del decreto emesso ogni anno per limitare l’afflusso dei veicoli della Campania ad Ischia. Oltre ai documenti personali e della vettura l’uomo alla guida mostra ai poliziotti un, emesso dal comune di Lacco Ameno, che attira l’attenzione degli agenti che da successivi controlli appurano che di fatto è ...

