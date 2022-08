Elezioni: Casini, 'capisco reazione circoli Pd ma servono alleati come me' (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Certo, non mi ha fatto piacere la reazione di alcuni circoli Pd alla mia candidatura, ma la capisco e la rispetto. Perché è vero: io ho una storia diversa" ma "con una passione civile e politica comune. E non è poco". Così Pier Ferdinando Casini a 'Repubblica Bologna'. Quanto ai timori sull'evoluzione della destra per Casini "evocare il rischio fascismo per me è un errore. Difendere la Costituzione invece è doveroso. Intendiamoci: l'elezione diretta del Capo dello Stato è democratica e tante esperienze lo dimostrano, dagli Usa alla Francia. Ma introdurla da noi significa scassare l'unica istituzione che ha dato di sé un'ottima prova". Quanto alla sua eventuale permanenza nel gruppo Pd e sul possibile voto sul Ddl Zan l'ex presidente della Camera ricorda che "stare in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Certo, non mi ha fatto piacere ladi alcuniPd alla mia candidatura, ma lae la rispetto. Perché è vero: io ho una storia diversa" ma "con una passione civile e politica comune. E non è poco". Così Pier Ferdinandoa 'Repubblica Bologna'. Quanto ai timori sull'evoluzione della destra per"evocare il rischio fascismo per me è un errore. Difendere la Costituzione invece è doveroso. Intendiamoci: l'elezione diretta del Capo dello Stato è democratica e tante esperienze lo dimostrano, dagli Usa alla Francia. Ma introdurla da noi significa scassare l'unica istituzione che ha dato di sé un'ottima prova". Quanto alla sua eventuale permanenza nel gruppo Pd e sul possibile voto sul Ddl Zan l'ex presidente della Camera ricorda che "stare in un ...

