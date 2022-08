Basket, Marco Spissu sull’infortunio di Gallinari: “Per fortuna non dovrebbe essere nulla di serio” (Di domenica 28 agosto 2022) Apprensione inevitabile in casa Italia per Danilo Gallinari, che nella giornata di ieri durante il match con la Georgia valido per le qualificazioni ai Mondiali ha riportato un infortunio, all’apparenza serio, al ginocchio sinistro, mettendo a serio rischio dunque la sua partecipazione agli Europei di Basket 2022. Per sapere l’entità precisa dell’infortunio bisognerà attendere l’esito della risonanza magnetica man, nel frattempo, arrivano notizie per il momento confortanti: già nella serata di ieri lo staff medico azzurro ha rassicurato tutti circa le condizioni del Gallo in quanto il legamento crociato non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze. VIDEO Danilo Gallinari, il momento dell’infortunio. Forfait per gli Europei quasi certo, ma il crociato è salvo? Inoltre, arrivano anche ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Apprensione inevitabile in casa Italia per Danilo, che nella giornata di ieri durante il match con la Georgia valido per le qualificazioni ai Mondiali ha riportato un infortunio, all’apparenza, al ginocchio sinistro, mettendo arischio dunque la sua partecipazione agli Europei di2022. Per sapere l’entità precisa dell’infortunio bisognerà attendere l’esito della risonanza magnetica man, nel frattempo, arrivano notizie per il momento confortanti: già nella serata di ieri lo staff medico azzurro ha rassicurato tutti circa le condizioni del Gallo in quanto il legamento crociato nonaver riportato gravi conseguenze. VIDEO Danilo, il momento dell’infortunio. Forfait per gli Europei quasi certo, ma il crociato è salvo? Inoltre, arrivano anche ...

