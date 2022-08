Barcellona, Ansu Fati saluta Umtiti: «Ti sei preso cura di me come fossi il tuo fratellino» (Di domenica 28 agosto 2022) Il talento del Barcellona Ansu Fati ha salutato Umtiti, trasferitosi al Lecce, con un bel messaggio sui social In settimana, Samuel Umtiti è arrivato al Lecce in prestito dal Barcellona. Un bagno di folla in Salento che ha commosso il difensore che ora dovrà tornare ad asciugarsi le lacrime dopo il saluto fattogli sui social dal talento blaugrana Ansu Fati. IL MESSAGGIO – «Buona fortuna Sam! Grazie per esserti preso cura di me come il tuo fratellino, per tutti i consigli e le risate insieme. Ti auguro tutto il meglio in questa nuova fase, mi mancherai». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Il talento delhato, trasferitosi al Lecce, con un bel messaggio sui social In settimana, Samuelè arrivato al Lecce in prestito dal. Un bagno di folla in Salento che ha commosso il difensore che ora dovrà tornare ad asciugarsi le lacrime dopo il saluto fattogli sui social dal talento blaugrana. IL MESSAGGIO – «Buona fortuna Sam! Grazie per essertidi meil tuo, per tutti i consigli e le risate insieme. Ti auguro tutto il meglio in questa nuova fase, mi mancherai». L'articolo proviene da Calcio News 24.

