Amici 21, Dario Schirone svela come procede la storia con Sissi Cesana fuori dal talent: "La nostra paura era…" (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo Carola Puddu, anche il ballerino Dario Schirone è stato intervistato da Lorella Cuccarini nel suo spazio "Un caffè con". Il ballerino che abbiamo visto nell'ultima edizione del talent di Maria De Filippi, ha raccontato qualcosa in più in merito alla sua esperienza all'interno del programma, che lo ha visto uscire a un passo dalla finale. Sto bene, sono felice di quello che sta succedendo perché non me lo aspettavo. Stanno succedendo tante belle cose che non ti aspetti a 18 anni in modo così normale. Dario Schirone è stato eliminato nel corso della semifinale non senza polemiche: Non sono rimasto deluso, perché io non provo né delusione né rancore né niente, perché il percorso l'ho fatto. Amici era il posto dove ho sempre sognato di andare. Un'esperienza dove poter conoscere ...

