Vuelta 2022 | risultati ed ordine d’arrivo ottava tappa | vince Jay Vine | davanti a Soler e Taaramae

L'ottava tappa della Vuelta di Spagna 2022 ha visto il successo di Jay Vine in 4:05:26. L'australiano ha realizzato un'azione a pochi km della fine della tappa, letale per tutti i suoi avversari in strada. Alle sue spalle, dopo i 153,4 km da La Pola Llaviana a Collau Fancuaya, si sono posizionati lo spagnolo Soler e l'estone Taaramae. ordine d'arrivo ottava tappa Jay Vine 4:02:25 Marc Soler Rein Taaramäe Thibaut Pinot Remco Evenepoel Enric Mas Primoz Roglic Simon Philip Yates Carlos Rodriguez Cano Sebastien Reichenbach

