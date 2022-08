Spalletti verso Firenze | “Me lo aspetto domani dalla squadra | vi spiego” | poi l’annuncio sulla formazione

Fprime86 : RT @sportmediaset: Spalletti: 'CR7? Lo allenerei volentieri, ma sono realista: nessuna trattativa' #Napoli #Spalletti #FiorentinaNapoli #C… - JMC1899 : RT @sportmediaset: Spalletti: 'CR7? Lo allenerei volentieri, ma sono realista: nessuna trattativa' #Napoli #Spalletti #FiorentinaNapoli #C… - sportmediaset : Spalletti: 'CR7? Lo allenerei volentieri, ma sono realista: nessuna trattativa' #Napoli #Spalletti… - BluLikeSky : Mi aspetto da #Spalletti in conferenza stampa parole al miele e di incoraggiamento verso #Osimhen. Tipo:'È lui il n… - Paroladeltifoso : Verso Fiorentina-Napoli, ecco quando parlerà Spalletti -

...Manchester United e sull'argomento ha avuto modo di esprimersi anche l'allenatore Luciano... Il problema non sussiterebbe in uno in un altro. Analizziamo ciò che abbiamo e ciò che ci ...... risolve le cose anche da solo, per cui il problema non sussiste in alcun, noi ora dobbiamo ... Alla vigilia della trasferta all'Artemio Franchi di Firenze, il tecnico del Napoli Luciano...L’allenatore del Napoli sulla trattativa di fine mercato. «Non c’è ancora offerta del Manchester, mancano pochi giorni la vedo dura» ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli ... Il problema non sussiterebbe in un verso o in un altro. Analizziamo ciò che abbiamo e ciò che ci può dare un’ulteriore bella prestazione in un campo ...