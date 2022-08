Pensione casalinga senza contributi: ecco come funziona e a chi spetta (Di sabato 27 agosto 2022) Non tutti sanno che la Pensione spetta anche ad una casalinga che non ha versato i contributi all’Inps. Ma come funziona l’assegno? ecco tutto quello che c’è da sapere. La recente riforma in materia pensionistica ha esteso a tutti i lavoratori la modalità di calcolo dei contributi. Prevedendo un adeguamento dell’età pensionabile per l’accesso alla Pensione di vecchiaia basato su una maggiore aspettativa di vita e una maggiore flessibilità nell’accesso al pensionamento con la Pensione di vecchiaia anticipata. Ma che cosa spetta alle casalinghe che non hanno mai versato i contributi? fonte foto: AdobeStockLe casalinghe trascorrono il loro tempo a ... Leggi su chenews (Di sabato 27 agosto 2022) Non tutti sanno che laanche ad unache non ha versato iall’Inps. Mal’assegno?tutto quello che c’è da sapere. La recente riforma in materia pensionistica ha esteso a tutti i lavoratori la modalità di calcolo dei. Prevedendo un adeguamento dell’età pensionabile per l’accesso alladi vecchiaia basato su una maggiore ativa di vita e una maggiore flessibilità nell’accesso al pensionamento con ladi vecchiaia anticipata. Ma che cosaalle casalinghe che non hanno mai versato i? fonte foto: AdobeStockLe casalinghe trascorrono il loro tempo a ...

