MotoGP | Joan Mir sarà sostituito da Kazuki Watanabe a Misano

(Di sabato 27 agosto 2022) Definito il nome del sostituto diMir nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini, di scena aAdriatico il prossimo 4 settembre. Il centauro spagnolo, va ricordato, è stato costretto a osservare un periodo di riposo di 15 giorni dopo aver riportato lesioni varie ad osso e legamento della caviglia destra nella caduta al GP d’Austria. A rimpiazzare temporaneamente Mir ciil giapponese, 31 anni, che è pilota di riserva del Suzuki Endurance Racing Team e ha disputato, andando sul podio, la 8 Ore di Suzuka. Gareggia nell’All Japan Road Race, dove è terzo nel campionato. Qualche fugace esperienza in 250 e Moto2 tra 2008 e 2010 per lui, poi un’annata abbastanza incolore nel Mondiale Supersport in Kawasaki nel 2017.Mir non ...

... è tornato a calpestare i paddock di mezzo mondo , rientrando inal timone della Suzuki. Ancora nessuno immaginava- e forse solo in Giappone cominciavano a pensarci - che la moto con cui...Il brutto incidente patito daMir nelle fasi iniziali del Gran Premio d'Austria del Red Bull Ring, costringerà il campione del mondo 2020 della classea due settimane di riposo, avendo sofferto delle lesioni ...Kazuki Watanabe è stato confermato questo venerdì come sostituto dell'infortunata Joan Mir al MotoGP di San Marino, come parte del Team Suzuki Ecstar. In questo modo, puoi fare il tuo debutto nella cl ...Il team giapponese ha annunciato l'esperto pilota del programma endurance come sostituto del campione spagnolo ...