Matuidi: «Non mi aspettavo che Dybala andasse alla Roma» (Di sabato 27 agosto 2022) . Le parole dell’ex calciatore bianconero Blaise Matuidi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della Juventus e del passaggio di Paulo Dybala alla Roma. Ecco le parole dell’ex calciatore bianconero: Dybala alla Roma – «Sincero? Non me l’aspettavo andasse alla Roma. Credo che alla fine sia Paulo che la Juventus avessero voglia di qualcosa di diverso, ma il passato resta». Dybala DA AVVERSARIO DELLA JUVE – «Certo, è stato fondamentale, meraviglioso in bianconero. A Torino sentiranno la sua mancanza anche fuori dal campo». Dybala SENZA JUVE O JUVE SENZA Dybala – «Io prendo sempre le difese di Paulo: ci rimette di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) . Le parole dell’ex calciatore bianconero Blaiseha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della Juventus e del passaggio di Paulo. Ecco le parole dell’ex calciatore bianconero:– «Sincero? Non me l’. Credo chefine sia Paulo che la Juventus avessero voglia di qualcosa di diverso, ma il passato resta».DA AVVERSARIO DELLA JUVE – «Certo, è stato fondamentale, meraviglioso in bianconero. A Torino sentiranno la sua mancanza anche fuori dal campo».SENZA JUVE O JUVE SENZA– «Io prendo sempre le difese di Paulo: ci rimette di ...

