LIVE Vuelta a España 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | subito battaglia in salita!

(Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.00 Davanti troviamo due corridori che hanno già vinto unain questa: Marc Soler e Jay Vine. 13.57 Hanno già perso contatto la Maglia Verde Sam Bennett ed alcuni altri velocisti. 13.55 Ora discesa, a valle si andrà a delineare la situazione che è ancora in piena evoluzione. 13.53 Scollinamento sul GPM, con Jay Vine primo e virtualmente nuovo leader della classifica degli scalatori. 13.51 Quick-Step Alpha Vinyl Team costretta a gestire la situazione in gruppo, visto che la corsa può esplodere. 13.48 Attaccano altri nomi di lusso: da Marc Soler (UAE Emirates) a ohan Dennis (Jumbo-Visma), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) e Alejandro Valverde (Movistar). 13.46 Occhio che si muove anche un nome ...

13.19 In testa al gruppo a gestirne il ritmo è il Team BikeExchange, ma incrementa sempre di più il ritardo, pari ora a 2'40':12.59 L'elenco dei dieci attaccanti: Ruben Fernandez (Cofidis), Mark Padun (EF Education - EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché - Wanty - Gobert), Nelson Oliveira (Movistar), Fausto Masnada (Quick - ...14.54 Tra i fuggitivi quello meglio piazzato in classifica generale è Fred Wright (Bahrain – Victorious) 15.34 Sono rimasti dunque in cinque davanti: Samuele Battis ...