LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo rimane a 4? dai dieci battistrada (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 16.02 Jay Vine scollina in testa al GPM. L’australiano consolida così il suo vantaggio nella classifica della Maglia a Pois. Dietro di lui Thibaut Pinot. 16.00 Non senza fatica, Mads Pedersen è riuscito a rimanere attaccato al gruppetto dei fuggitivi sulla salita. 15.57 La QuickStep continua a controllare l’andatura in gruppo. Davanti a tutti ora Pieter Serry. 15.55 Ricordiamo i nomi dei dieci fuggitivi: Alexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Marc Soler (UAE Team Emirates), Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), Bruno Armirail, Sébastien Reichenbach, Thibaut ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.02 Jay Vine scollina in testa al GPM. L’australiano consolida così il suo vantaggio nella classifica della Maglia a Pois. Dietro di lui Thibaut Pinot. 16.00 Non senza fatica, Mads Pedersen è riuscito are attaccato al gruppetto dei fuggitivi sulla salita. 15.57 La QuickStep continua a controllare l’andatura in. Davanti a tutti ora Pieter Serry. 15.55 Ricordiamo i nomi deifuggitivi: Alexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Marc Soler (UAE Team Emirates), Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), Bruno Armirail, Sébastien Reichenbach, Thibaut ...

