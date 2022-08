Il rosso accende l' Autunno-Inverno 2022 2023

Leggi su iodonna

(Di sabato 27 agosto 2022)come tonalita? dominante per tutti i protagonisti del guardaroba, dal cappotto al vestito, dalla giacca alla borsa. Il colore della passione si indossa in coppia con rosa e fucsia. Non solo le nuance sono iper femminili, ma anche i dettagli: tessuti avvolgenti, frange, bouquet come collane. La moda della nuova stagione e? esplosiva. Tendenzamodaguarda le foto Must have...