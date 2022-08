Elezioni politiche 2022 | Salvini a Di Maio | “Io rispondo solo agli italiani”

(Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – “Gigi, guarda che il 25 settembre voteranno, liberamente e democraticamente,i cittadini. Ioa loro e difendol’interesse nazionale. E tu? Hai forse paura del loro giudizio? Dai, male che vada trovi un navigator che ti dà una mano. Viva la Libertà!”. Così Matteoreplica via Twitter a Luigi Diche in un’intervista a Repubblica ha parlato di “ombre” russe che “gravitano sul nostro Paese e toccano istituzioni, partiti, dirigenti politici. Anche la campagna elettorale è inquinata”. “La Lega ha un patto con Russia unita e, se la Destra dovesse andare al governo, ci porterà in braccio a Putin” ha detto Di. Durante un comizio a Barlettaè poi tornato a parlare del ...

NicolaMorra63 : Che impegni vorranno assumere le forze politiche che si presentano alle elezioni politiche del #25settembre?… - ItaliaViva : Elezioni politiche 2022, Italia Viva inaugura la propria sede e il 'Calenda Renew Europe' - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Calenda chiede a tutte le forze politiche di sospendere la campagna elettorale e di supportare il… - corgi_lover : RT @AE_Italia: Nel manifesto “Anche gli animali votano” abbiamo presentato sei punti per un Paese più giusto anche per gli animali allevati… - SoniaSamoggia : RT @Open_gol: La replica di Salvini a Di Maio -

L'Indro

Poi, soffermandosi sullepreviste per il 25 settembre, ha detto di sperare 'che l'esito dellenon rischi di influenzare la campagna vaccinale, da ministro della Salute ma ...'Gigi, guarda che il 25 settembre voteranno, liberamente e democraticamente, solo i cittadini Italiani. Io rispondo solo a loro e difendo solo l'interesse nazionale. E tu Hai forse paura del loro ... Elezioni politiche 2022: social ed ombre di pensiero — L'Indro Il testo, firmato da 13 proponenti, appartenenti a diverse categorie, ha come titolo "Non possiamo tacere" In vista delle elezioni politiche e regionali siciliane del prossimo 25 settembre, un gruppo ...ROMA - “Spero davvero che l’esito delle elezioni non influenzi la campagna vaccinale da ministro della Salute, ma sono anche candidato nella lista dei democratici e progressisti nella città di Napoli.