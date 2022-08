Donne nel pallone: Laura Giuliani, un felino tra i pali (Di sabato 27 agosto 2022) Laura Giuliani è abilità, forza di volontà, concretezza di gioco e tanto cuore, un mix che la rende la numero 1 tra i pali, un grande portiere del calcio italiano femminile. Nell’anno del professionismo, abbiamo pensato alla rubrica Donne nel pallone, giocatrici italiane ed estere che donano lustro alla compagine femminile del calcio. Dopo aver parlato di Valentina Giacinti, Barbara Bonansea e Barbara Bonfantini, ora è il turno di Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile e della Nazionale Italiana Femminile. Laura Giuliani: esperienze passate Solida e pragmatica, Laura Giuliani rappresenta una sicurezza della nostra nazionale femminile, ha giocato in Italia e in Germania e non ha mai mancato una ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 27 agosto 2022)è abilità, forza di volontà, concretezza di gioco e tanto cuore, un mix che la rende la numero 1 tra i, un grande portiere del calcio italiano femminile. Nell’anno del professionismo, abbiamo pensato alla rubricanel, giocatrici italiane ed estere che donano lustro alla compagine femminile del calcio. Dopo aver parlato di Valentina Giacinti, Barbara Bonansea e Barbara Bonfantini, ora è il turno di, portiere del Milan Femminile e della Nazionale Italiana Femminile.: esperienze passate Solida e pragmatica,rappresenta una sicurezza della nostra nazionale femminile, ha giocato in Italia e in Germania e non ha mai mancato una ...

