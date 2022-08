(Di sabato 27 agosto 2022) Continua il monitoraggio dei casinel. Oggi si è registrato un leggero aumento dei casi. Nelci sono stati 1663 nuovi casi di positività in 24 ore, ovvero 87 in più rispetto a ieri 26 agosto.e le terapie intensive.il bollettino di oggi, sabato 27 agosto. D’Amato: “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%” “Oggi nelsu un totale di 12.642 tamponi, si registrano 1.663 nuovi casi positivi (+87), sono 5 i(-3), 615 i ricoverati (+3), 40 le terapie intensive (-2) e +8.570 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%. I casi a Roma città sono a quota 802?, ha detto l’Assessore alla Sanità Alessandro D’Amato. Leggi anche: Quarta dose nel, le ...

CorriereCitta : Covid Lazio, contagi in risalita ma diminuiscono i decessi: ecco i dati aggiornati - supermarianobr2 : @doppiam79 @Gennaro_115 @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @Cristiano @acmilan @juventusfc Il covid era x tutti, io ricord… - MarcoCaptain75 : RT @IlSanta64: #tachipirina #COVID19 #IoNonDimentico Il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini con un decreto monocratico ha so… - aldollaclasse : @matteotaormina2 Sei un buontempone... Ma, se hai tempo, leggiti questo estratto dalle linee guida per la cura del… - TG24info : Regione – Covid, oggi nel #Lazio si registrano 5 morti. 1.663 i nuovi positivi. Ecco tutti |… -

Sono 21.805 i nuovi casiin Italia nelle ultime 24 ore, contro i 21.998 di ieri ma soprattutto i 24.394 di sabato ... seguita da Veneto (+2.698), Campania (+2.043),(+1.663) ed Emilia ...... ma stenta a recuperare i livelli pre -. Sono in tutto 225mila le attività imprenditoriali della Blue economy, il 3,7% delle imprese totali, poco meno dei due terzi sono del turismo. Ilè ...Il rapporto tra positivi e tamponi sale al 13,1%, mentre scendono di quasi 7mila persone il totale degli attuali contagiati: 91.524 in tutte le province laziali ...(Adnkronos) – Sono 21.085 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...