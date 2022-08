Ciclismo su pista, scelta la location dei Campionati Italiani (Di sabato 27 agosto 2022) Conclusi da pochi giorni i Campionati Europei di Monaco nei quali l’Italia ha fatto incetta di medaglie issandosi al terzo posto nel medagliere, la stagione del Ciclismo su pista non è affatto finita. E in attesa dei Mondiali di Parigi in programma il prossimo ottobre, è stata nel frattempo scelta la location con tanto di date per i Campionati Italiani. LEGGI ANCHE: Elia Viviani ha detto no ai mondiali su strada: sarà presente in pista I titoli tricolore si assegneranno dal 20 al 22 settembre prossimo al Velodromo Francone, situato nel paese di San Francesco al Campo in provincia di Torino. Al via sono attesi numerosi atleti di spessore della disciplina, alcuni dei quali reduci proprio dalla manifestazione continentale del ... Leggi su blogciclismo (Di sabato 27 agosto 2022) Conclusi da pochi giorni iEuropei di Monaco nei quali l’Italia ha fatto incetta di medaglie issandosi al terzo posto nel medagliere, la stagione delsunon è affatto finita. E in attesa dei Mondiali di Parigi in programma il prossimo ottobre, è stata nel frattempolacon tanto di date per i. LEGGI ANCHE: Elia Viviani ha detto no ai mondiali su strada: sarà presente inI titoli tricolore si assegneranno dal 20 al 22 settembre prossimo al Velodromo Francone, situato nel paese di San Francesco al Campo in provincia di Torino. Al via sono attesi numerosi atleti di spessore della disciplina, alcuni dei quali reduci proprio dalla manifestazione continentale del ...

