Calciomercato Roma, il sostituto di Wijnaldum arriva dalla Grecia (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, il direttore sportivo Tiago Pinto ha già individuato il sostituto di Wijnaldum: affare in chiusura, c'è solo una piccola distanza. La Roma di Josè Mourinho è al lavoro per rinforzare la rosa negli ultimi giorni di Calciomercato estivo. La priorità del club giallorosso è trovare un valido sostituto di Georgino Wijnaldum, infortunatosi alla tibia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

