Calciomercato Juve, le novità del centrocampo: Zakaria resta (Di sabato 27 agosto 2022) La Juventus sta provando a incastrare le ultime uscite in mezzo al campo per permettere l'arrivo di Paredes. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, diversi giocatori in uscita. Arthur ha tre richieste dall'Inghilterra, Francia e Portogallo. Si può sbloccare la trattativa col Monza per Rovella. In uscita anche Fagioli in prestito. Per queste tre uscite non ci sarà bisogno di dover cedere Zakaria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

