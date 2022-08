Ajax, Antony vuole lasciare: «Chiedo di vendermi da febbraio» (Di sabato 27 agosto 2022) Antony vuole lasciare l’Ajax in questa sessione di mercato. Le dichiarazioni dell’esterno brasiliano in forza agli olandesi Intercettato da Fabrizio Romano, Antony ha apertamente dichiarato di voler lasciare l’Ajax a breve. LE PAROLE – «Non sto chiedendo all’Ajax di liberarmi, sto chiedendo all’Ajax di vendermi con l’offerta più alta di sempre per un giocatore di Eredivisie. Insisto su questo tema da febbraio in modo che il club possa ricostruire la squadra in pace della mente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022)l’in questa sessione di mercato. Le dichiarazioni dell’esterno brasiliano in forza agli olandesi Intercettato da Fabrizio Romano,ha apertamente dichiarato di volerl’a breve. LE PAROLE – «Non sto chiedendo all’di liberarmi, sto chiedendo all’dicon l’offerta più alta di sempre per un giocatore di Eredivisie. Insisto su questo tema dain modo che il club possa ricostruire la squadra in pace della mente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

