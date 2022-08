Whirlpool | “maxi-bonus al manager se dismette i siti entro il 2024” | il segnale che allarma i 4mila operai e sindacati “Governo muto da mesi”

(Di venerdì 26 agosto 2022) L’indizio peggiore è arrivato tre giorni fa. Un documento pubblicato da MarketScreener è quasi una pistola fumante e addensa nubi nerissime sul futuro diin Italia e nell’area Europa, Medio Oriente e Africa: il vice-presidente esecutivo e presidente della società nell’area Emea, Gilles Morel, riceverà uncash di 3 milioni euro se chiuderà la dismissione delle attività Emeail 30 giugno. La multinazionale americana degli elettrodomestici – oltredipendenti in Italia e che senza scrupoli ha già mandato gambe all’aria il sito di Napoli – si prepara quindi a vendere. E il momento potrebbe essere assai vicino. Come aveva anticipato Ilfattoquotidiano.it, a maggio era stata avviata la “revisione strategica” da completareil 30 settembre. A un mese da ...

malpensa24.it

...compatta da tavolo COMFEE a 219 euro anziché 275 euro oppure il forno a microondecon ... tra le proposte più interessanti, ad esempio, c è il kit sottovuoto Laica VT3240 XProa 154 euro ...... non c'è più traccia di black list e non ci sono- multe sul fatturato. Insomma, non sarà una ... Tra queste ci sono anche i casi di questi ultimi mesi: Gkn e. La norma allo studio non ... La Fim Cisl prima nel rinnovo della Rsu alla Whirlpool di Cassinetta di Biandronno