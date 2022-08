Usa e Cina,accordo preliminare per evitare delisting da New York (Di venerdì 26 agosto 2022) Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo preliminare che potrebbe evitare il delisting di 200 società cinesi dai listini americani. Lo riportno i media, secondo i quali l'intesa ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Gli Stati Uniti e lahanno raggiunto unche potrebbeildi 200 società cinesi dai listini americani. Lo riportno i media, secondo i quali l'intesa ...

santegidionews : Siamo a rischio di guerra mondiale? Molti lo pensano. Non si parla più di pace. Le linee di dialogo sono flebili o… - _Nico_Piro_ : cercare di chiudere una costosa e pericolosa deviazione dal vero focus strategico di Washington cioè la Cina e il P… - iconanews : Usa e Cina,accordo preliminare per evitare delisting da New York - Efisio31251859 : @macastel3 @michele_geraci Uno solo? Cina, India, Pakistan, Indonesia, entrambe le Coree, persino il Giappone e 'l'… - daniele_tissone : RT @pmplcu: Mentre la #Cina sfrutta la sua potenza economica per fare scorte di #LNG, diventando il maggiore importatore al mondo, gli #USA… -