«Una spia russa infiltrata nella Nato a Napoli per 10 anni»: l'inchiesta su Maria Adela Kuhfeldt Rivera (Di venerdì 26 agosto 2022) Maria Adela Kuhfeldt sarebbe in realtà la spia russa Olga Kolobova. Lo rivela un'inchiesta condotta per dieci mesi dal quotidiano Repubblica insieme al sito investigativo Bellingcat, al settimanale tedesco Der Spiegel e a The Insider. Il pool di giornalisti ha ricostruito la missione segreta di quella che viene definita «la protagonista della più clamorosa operazione d'intelligence» realizzata dalla Russia in Italia. Al centro delle indagini giornalistiche c'è la trentenne Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco e poi inseritasi nei circoli mondani di Napoli. La donna è riuscita a infiltrarsi tra il personale della base Nato e della VI Flotta statunitense.

