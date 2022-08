Sorteggi Europa League | gli avversari di Roma e Lazio

SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - DiMarzio : #EuropaLeague | Oggi ci saranno i sorteggi dei gironi: conosceremo le avversarie di @OfficialASRoma e… - SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, GRUPPO C: #ROMA, LUDOGORETS, BETIS, OMONIA I SORTEGGI ? - antovigno9393 : RT @CB_Ignoranza: Live reaction dei romanisti ai sorteggi di Europa League. #Roma #Lazio #EuropaLeague - Romagialloross4 : ?? Tiago #Pinto: 'In #EuropaLeague gruppo competitivo. #Wijnaldum sarà il nostro acquisto di gennaio' #ASRoma #ASR… -

della Roma Tiago Pinto ha commentato il sorteggio dei gironi diLeague dei giallorossi Tiago Pinto, general manager della Roma, ai microfoni di Sky Sport ha commentato idi...Obiettivo primo posto , perché i due gruppi lo permettono: Roma e Lazio possono puntare a un girone da protagoniste inLeague , a maggior ragione dopo il sorteggio della prima fase. Le due squadre della Capitale erano entrambe in prima fascia, quindi con poco margine di rischio. La composizione dei due gruppi ...Sorteggiati i gironi della prossima Europa League con le due romane finite nel gruppo C (la Roma) e F (la Lazio).Alle 13 di venerdì ha avuto luogo, sempre a Instanbul, il sorteggio per la fase a gironi 2022/23 del torneo di Europa League. Queste le squadre considerate di prima fascia, in cui erano incluse anche ...