Scoperte dal mondo: emergono impronte di dinosauro di 113 milioni di anni fa. Da non credere (Di venerdì 26 agosto 2022) Scoperte dal mondo che lasciano senza fiato: emergono impronte di dinosauro di 113 milioni di anni fa. Perfetto lo stato di conservazione. Da non credere. Prima di addentrarci nel cuore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 26 agosto 2022)dalche lasciano senza fiato:didi 113difa. Perfetto lo stato di conservazione. Da non. Prima di addentrarci nel cuore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

iosonoBea : RT @soniasicco: Esplorazioni e scoperte in terre lontane accompagnarono la circumnavigazione del globo della fregata #Novara, missione impe… - solonews1011 : RT @soniasicco: Esplorazioni e scoperte in terre lontane accompagnarono la circumnavigazione del globo della fregata #Novara, missione impe… - AlexBellavista_ : RT @JamesLucasIT: Nella tomba di Tutankhamon furono scoperte oltre 80 calzature di più di 3.300 anni fa. Grazie a delle radiografie e anal… - Biotechware : Dal 26 agosto al 29 agosto a Barcellona si terrà il Congresso della Società Europea di Cardiologia @escardio, lo sc… - ninotelia1 : RT @soniasicco: Esplorazioni e scoperte in terre lontane accompagnarono la circumnavigazione del globo della fregata #Novara, missione impe… -