Roma – Municipio X, l'Ass. Segnalini: "Finalmente al via gli attesi interventi in via Stiepovich" (Di venerdì 26 agosto 2022) Prosegue il lavoro del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (CSIMU) con un intervento in via Danilo Stiepovich nel X Municipio, dove un avvallamento, causato da problematiche connesse al cedimento della sottostante rete fognaria, aveva portato oltre un anno fa alla chiusura della strada a scapito degli utenti stradali e degli abitanti che vivono nel X Municipio. l'Ass. Segnalini: "I lavori saranno avviati a fine settembre, in 90 giorni si perverrà al ripristino della fognatura e del manto stradale" Il 5 agosto scorso il CSIMU, a seguito di un sopralluogo, ha sbloccato definitivamente l'opera di ripristino della fogna ammalorata. "Si tratta di un altro importante tassello che andiamo a sottrarre al mosaico delle inefficienze grandi e piccole di cui soffre purtroppo la ...

