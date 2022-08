lametino : Picchia e minaccia la compagna, arrestato dai carabinieri a Cosenza - - TelemiaLaTv : Picchia e minaccia la compagna, arrestato dai carabinieri - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il compagno la picchia, lei minaccia il suicidio: salvata da una carabiniera. La militare dell'Arma: 'La tua vita è prezi… - LorenzoMarra75 : RT @LucaGalizia: Le nostre città sono flagellate da gentaglia che ruba, sporca, spaccia, minaccia e picchia. Ci vuole una polizia severa e… - LucaGalizia : Le nostre città sono flagellate da gentaglia che ruba, sporca, spaccia, minaccia e picchia. Ci vuole una polizia se… -

Agenzia ANSA

I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato un 48enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. I militari della Stazione di Cosenza Principale hanno eseguito un'ordinanza cautelare ...Il 29enne è poi stato trasportato in ospedale a Lodi e una volta dimesso è stato dichiarato in arresto con le accuse di violazione di domicilio,aggravata e lesioni personali. I suoi ... Picchia e minaccia la compagna, arrestato dai carabinieri Catanzaro - I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato un 48enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. I militari della Stazione di Cosenza Principale hanno eseguito un'ordinanza c ...I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato un 48enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. (ANSA) ...