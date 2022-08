Milioni di follower, zero tasse. La Gdf smaschera gli influencer evasori (Di venerdì 26 agosto 2022) influencer sì, ma per le fiamme gialle anche evasori fiscali. La Guardia di finanza di Ravenna ha scoperto tre influencer che ricevevano corrispettivi dalle sedi amministrative estere degli stessi social network sui quali operavano e altri compensi, anche mediante ricariche di carte Postepay, da parte dei propri follower e fan per l'acquisto di contenuti vari (foto, video, chat, dirette streaming, ecc.), il tutto «rigorosamente in nero», in totale evasione di imposte. I servizi svolti, per redditi stimati in 400mila euro solo per gli anni 2020-2021, sono stati ricondotti dagli inquirenti nell'ambito di un'attività di «lavoro autonomo di tipo artistico professionale» e relativa tassazione. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di Ravenna hanno tratto spunto dalla ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022)sì, ma per le fiamme gialle anchefiscali. La Guardia di finanza di Ravenna ha scoperto treche ricevevano corrispettivi dalle sedi amministrative estere degli stessi social network sui quali operavano e altri compensi, anche mediante ricariche di carte Postepay, da parte dei proprie fan per l'acquisto di contenuti vari (foto, video, chat, dirette streaming, ecc.), il tutto «rigorosamente in nero», in totale evasione di imposte. I servizi svolti, per redditi stimati in 400mila euro solo per gli anni 2020-2021, sono stati ricondotti dagli inquirenti nell'ambito di un'attività di «lavoro autonomo di tipo artistico professionale» e relativa tassazione. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di Ravenna hanno tratto spunto dalla ...

