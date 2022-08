Meloni: “Pronta a guidare governo ma fa tremare polsi” – Video (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Sono Pronta a governare, a guidare un governo che faccia gli interessi degli italiani. Ma so bene che si tratta un impegno da far tremare i polsi”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, risponde così ad una domanda sull’ipotesi di ricevere il mandato per guidare il governo in caso di vittoria alle elezioni politiche 2022. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Sonoa governare, aunche faccia gli interessi degli italiani. Ma so bene che si tratta un impegno da far”. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, risponde così ad una domanda sull’ipotesi di ricevere il mandato perilin caso di vittoria alle elezioni politiche 2022. L'articolo proviene da Italia Sera.

