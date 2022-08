Manchester City, Guardiola conferma: «Per Bernardo Silva nessuna telefonata» (Di venerdì 26 agosto 2022) Pep Guardiola conferma la permanenza di Bernardo Silva al Manchester City: le parole dell’allenatore spagnolo In conferenza stampa, Pep Guardiola ha confermato la permanenza di Bernardo Silva al Manchester City. LE PAROLE – «Rimarrà qui. Non abbiamo ricevuto nessuna telefonata da nessun club a proposito di Bernardo. Ecco perché rimarrà. Ve lo dico io, resterà con noi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Pepla permanenza dial: le parole dell’allenatore spagnolo In conferenza stampa, Pephato la permanenza dial. LE PAROLE – «Rimarrà qui. Non abbiamo ricevutoda nessun club a proposito di. Ecco perché rimarrà. Ve lo dico io, resterà con noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

