L'Onu, le pressioni della Cina e il report (che non c'è) sullo Xinjiang

Era nell'aria, ma questa volta è arrivata la conferma esplicita: Michelle Bachelet, Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha ricevuto pressioni da parte del governo cinese per archiviare le indagini sullo stato dei diritti umani nella regione dello Xinjiang, dove la rappresentante dell'Onu si è recata per verificare le denunce di repressione contro la comunità uiguri e altre minoranze etniche. "Sono stata sotto pressione? Sempre siamo stati sotto pressione da diversi fronti, in tutte le parti e in tutte le situazioni – ha ammesso Bachelet -. Ma in questo caso sono stata messa sotto grandi pressioni per pubblicare e non pubblicare il rapporto, ma queste pressioni non faranno che io pubblichi o rinunci alla pubblicazione". L'ex presidente del Cile ha confermato di ...

