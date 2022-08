Le ultime in casa Fiorentina (Di venerdì 26 agosto 2022) Allenamento pomeridiano per la Fiorentina. Tra gli acciaccati di ieri c'era Nico Gonzalez che comunque oggi ha fatto scarico con chi ha giocato ieri e sarà valutato da Italiano in vista del Napoli. Seduta normale invece per chi non è sceso in campo a Enschede. Riporta Firenzeviola.it, per quanto riguarda Barak oggi è stata la giornata della presentazione ad Italiano, a Commisso e ai compagni di squadra al centro sportivo. Per Domani è prevista la conferenza stampa di Vincenzo Italiano prima della partenza per la trasferta di Napoli. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Allenamento pomeridiano per la. Tra gli acciaccati di ieri c'era Nico Gonzalez che comunque oggi ha fatto scarico con chi ha giocato ieri e sarà valutato da Italiano in vista del Napoli. Seduta normale invece per chi non è sceso in campo a Enschede. Riporta Firenzeviola.it, per quanto riguarda Barak oggi è stata la giornata della presentazione ad Italiano, a Commisso e ai compagni di squadra al centro sportivo. Per Domani è prevista la conferenza stampa di Vincenzo Italiano prima della partenza per la trasferta di Napoli.

