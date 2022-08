“L’aborto non è un diritto”: scontro in diretta tra la deputata di Fratelli d’Italia e la Boldrini (Di venerdì 26 agosto 2022) Uno dei temi su cui si sta spostando la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre è quello delL’aborto, specialmente dopo quanto denunciato da Chiara Ferragni. La famosissima influencer, moglie del rapper milanese Fedez, ha posto l’accento sulL’aborto ‘impossibile’ nelle Marche, puntando il dito contro Fratelli d’Italia. “Fdi ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa – riporta Chiara Ferragni nelle sue Storie su Instagram – Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”. “Ora è il nostro tempo di agire e far si che queste cose non accadono”, ha poi aggiunto l’influencer nelle sue Stories. Inevitabilmente la denuncia di Chiara Ferragni è diventata oggetto di dibattito tra le forze politiche, non senza scontri e ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 agosto 2022) Uno dei temi su cui si sta spostando la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre è quello del, specialmente dopo quanto denunciato da Chiara Ferragni. La famosissima influencer, moglie del rapper milanese Fedez, ha posto l’accento sul‘impossibile’ nelle Marche, puntando il dito contro. “Fdi ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa – riporta Chiara Ferragni nelle sue Storie su Instagram – Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”. “Ora è il nostro tempo di agire e far si che queste cose non accadono”, ha poi aggiunto l’influencer nelle sue Stories. Inevitabilmente la denuncia di Chiara Ferragni è diventata oggetto di dibattito tra le forze politiche, non senza scontri e ...

LaVeritaWeb : Dopo l’assurda polemica sull’aborto, la sinistra si scaglia sugli aiuti alle famiglie. Della crisi delle nascite no… - LaVeritaWeb : «Repubblica» e Chiara Ferragni temono il «modello Marche». Ma nella Regione governata da Fdi l’aborto non è stato n… - Internazionale : Nelle Marche, sale operatorie chiuse e medici che cercano di convincere le donne a non abortire. Potrebbe succedere… - MaurizioBastas1 : RT @LucillaMasini: Fratelli d'Italia. Eugenia Roccella: «L'aborto non è un diritto, sono femminista». Sì, certo, e la Meloni è comunista.… - MaurizioBastas1 : RT @M49liberorso: Roccella (Fratelli d’Italia): «Sono femminista, l'aborto non è un diritto». Una donna che vota Fratelli d’Italia è come… -