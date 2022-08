La storia del gemellaggio Lazio-Inter è un altro segnale della fine del Novecento (Di venerdì 26 agosto 2022) Non saremo noi ad alzare il ditino sul fatto che, ogni volta che all'Olimpico c'è Lazio-Inter, la viabilità pubblica e privata intorno allo stadio è molto più riposante della media: si può normalmente e liberamente circolare con una sciarpa nerazzurra al collo, persino esibire la maglietta dell'Inter, senza rischiare brutti accidenti a glutei o addome. Allarghiamo il raggio anche alla controparte giallorossa, che da tempo non può vantare gemellaggi altrettanto solidi con altre grandi tifoserie del calcio italiano: risale alla preistoria – i primi anni Ottanta – la vecchia alleanza con il Milan, finita in malora dopo la tragica morte di Antonio De Falchi a margine di un Milan-Roma del 1989. Anche quest'anno arriva Lazio-Inter e anche quest'anno qualcuno tira fuori ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 26 agosto 2022) Non saremo noi ad alzare il ditino sul fatto che, ogni volta che all'Olimpico c'è, la viabilità pubblica e privata intorno allo stadio è molto più riposantemedia: si può normalmente e liberamente circolare con una sciarpa nerazzurra al collo, persino esibire la maglietta dell', senza rischiare brutti accidenti a glutei o addome. Allarghiamo il raggio anche alla controparte giallorossa, che da tempo non può vantare gemellaggi altrettanto solidi con altre grandi tifoserie del calcio italiano: risale alla prei– i primi anni Ottanta – la vecchia alleanza con il Milan, finita in malora dopo la tragica morte di Antonio De Falchi a margine di un Milan-Roma del 1989. Anche quest'anno arrivae anche quest'anno qualcuno tira fuori ...

CarloCalenda : Vorrei dire una cosa con chiarezza per me #Fratoianni e Bonelli non sono Belzebu’ ma solo i doppioni di Pecoraro Sc… - ladyonorato : Mark Zuckerberg dice a Joe Rogan che Facebook ha censurato algoritmicamente la storia del laptop di Hunter Biden pe… - lucianonobili : “L'Italia è un paese fondatore dell'UE, protagonista del G7 e della NATO. Il posto dell'Italia è al centro dell'UE… - carseri : RT @roxgiuse: @VitoMancuso La toppa peggio del buco. Non è mai esistito momento della storia repubblicana in cui il parlamento è stato così… - giomorpheus87 : RT @pbecchi: Il 70% del gas non viene comprato al TTF ma arriva ancora da Gazprom. Chi rivende quel gas al prezzo del TTF sta facendo la pi… -