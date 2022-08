Juric non si fida di Alvini: «Se ci rilassiamo, ce ne fanno 5» (Di venerdì 26 agosto 2022) Il tecnico del Torino, Ivan Juric, mette in guardia i suoi: «Giocano un bel calcio». Si va verso tante conferme in formazione Ha perso due partite su due, ma Ivan Juric non si fida della Cremonese. «Giocano un calcio simile al nostro, se scendiamo in campo rilassati ne prendiamo cinque» l’avviso del tecnico del Toro ai suoi ragazzi alla vigilia della trasferta allo Zini. In effetti, pur con zero punti all’attivo, la formazione di Alvini ha ben impressionato contro Fiorentina e Roma: «E’ un allenatore coraggioso e fa un bel calcio, inoltre hanno fatto un ottimo mercato prendendo calciatori adatti alla sua filosofia – dice il croato sul collega toscano – e sono curioso di vedere se riusciremo a tenere i loro ritmi». Le scelte Il calendario presenterà tre partite ravvicinate: «Ma io penso solo alla Cremonese ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Il tecnico del Torino, Ivan, mette in guardia i suoi: «Giocano un bel calcio». Si va verso tante conferme in formazione Ha perso due partite su due, ma Ivannon sidella Cremonese. «Giocano un calcio simile al nostro, se scendiamo in campo rilassati ne prendiamo cinque» l’avviso del tecnico del Toro ai suoi ragazzi alla vigilia della trasferta allo Zini. In effetti, pur con zero punti all’attivo, la formazione diha ben impressionato contro Fiorentina e Roma: «E’ un allenatore coraggioso e fa un bel calcio, inoltre hanno fatto un ottimo mercato prendendo calciatori adatti alla sua filosofia – dice il croato sul collega toscano – e sono curioso di vedere se riusciremo a tenere i loro ritmi». Le scelte Il calendario presenterà tre partite ravvicinate: «Ma io penso solo alla Cremonese ...

