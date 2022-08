In pensione a 65 anni e 35 di contributi. (Di venerdì 26 agosto 2022) di LiberaVox. Non è possibile lavorare sotto padrone oltre i 65 anni di età quando si sono versati più di 35 anni di contributi, qualsiasi lavoro si svolga! La legge Fornero va bene soltanto per chi gode di posizioni lavorative i cui vantaggi sono talmente enormi che lavorerebbe financo da morto pur di non perdere Leggi su freeskipper (Di venerdì 26 agosto 2022) di LiberaVox. Non è possibile lavorare sotto padrone oltre i 65di età quando si sono versati più di 35di, qualsiasi lavoro si svolga! La legge Fornero va bene soltanto per chi gode di posizioni lavorative i cui vantaggi sono talmente enormi che lavorerebbe financo da morto pur di non perdere

matteosalvinimi : Orgoglioso delle proposte della Lega e di #Quota41 perché rimango convinto che andare in pensione dopo 41 anni di d… - AlexBazzaro : La campagna di Letta, lockdown con Crisanti, in pensione a 71 anni con Cottarelli e una bella patrimoniale. #Credo voglia perdere. - AlexBazzaro : Riassunto campagna elettorale PD: Fermiamo il fascismo. Patrimoniale. In pensione a 71 anni. Destra novax. Un mese… - luisellacassano : @AdeleFerrara57 @CeresiniMarco @matteosalvinimi sono persone che hanno comunque versato 38 anni di contributi … non… - SpalCool : RT @BoriManuela: Quelli che vi dicono di andare in pensione a 70 anni ci sono andati a 50,quelli che vi dicono che l’Italia è sicura girano… -