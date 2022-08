Il reddito di cittadinanza è solo una mancia. Eppure lo vogliono cancellare (Di venerdì 26 agosto 2022) L’Eurostat lancia l’allarme: in Europa crescono i poveri, anche quando lavorano. L’Italia spicca per l’aumento del tasso di rischio di povertà (circa 12 milioni di persone, oppure quasi 15 milioni se si sommano anche i soggetti a rischio esclusione) e la crescita del numero dei minori poveri (al di sotto di sei anni, un bambino su quattro vive in famiglie a rischio povertà). E siamo solo all’inizio delle brutte notizie. Spulciando i dati statistici di altre istituzioni di ricerca non solo si ottiene conferma della situazione descritta dall’Eurostat, ma si scopre anche che l’inflazione nei paesi Ocse si attesta ormai a 10,3% e le proiezioni di altri istituti di ricerca parlano di ulteriori aumenti nei prossimi mesi. Il che si traduce automaticamente in una forte riduzione del potere d’acquisto dei salari e, di conseguenza, in un impoverimento di massa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) L’Eurostat lancia l’allarme: in Europa crescono i poveri, anche quando lavorano. L’Italia spicca per l’aumento del tasso di rischio di povertà (circa 12 milioni di persone, oppure quasi 15 milioni se si sommano anche i soggetti a rischio esclusione) e la crescita del numero dei minori poveri (al di sotto di sei anni, un bambino su quattro vive in famiglie a rischio povertà). E siamoall’inizio delle brutte notizie. Spulciando i dati statistici di altre istituzioni di ricerca nonsi ottiene conferma della situazione descritta dall’Eurostat, ma si scopre anche che l’inflazione nei paesi Ocse si attesta ormai a 10,3% e le proiezioni di altri istituti di ricerca parlano di ulteriori aumenti nei prossimi mesi. Il che si traduce automaticamente in una forte riduzione del potere d’acquisto dei salari e, di conseguenza, in un impoverimento di massa. ...

