Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 26 agosto 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Dati che diventano sempre più importanti con l'avvicinarsi delle elezioni. Il monitoraggio dell'Istituto Cattaneo con SWG mostra la tendenza della distribuzione dei seggi nei collegi uninominali che risulteranno decisivi per affidare ad una coalizione la maggioranza alla Camera ed al Senato. Lo scenario del 13 agosto ricalca quello delle settimane precedenti con il centrodestra che potrebbe addirittura conquistare l'80% dei collegi in entrambe le camere. Secondo l'ultima rilevazione Tecné la coalizione di centrodestra avrebbe il 49,6% contro il 29% della coalizione Pd+Verdi+Sinistra Italiana ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 agosto 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Dati che diventano sempre più importanti con l'avvicinarsi delle elezioni. Il monitoraggio dell'Istituto Cattaneo con SWG mostra la tendenza della distribuzione dei seggi nei collegi uninominali che risulteranno decisivi per affidare ad una coalizione la maggioranza alla Camera ed al Senato. Lo scenario del 13 agosto ricalca quello delle settimane precedenti con il centrodestra che potrebbe addirittura conquistare l'80% dei collegi in entrambe le camere. Secondo l'ultima rilevazione Tecné la coalizione di centrodestra avrebbe il 49,6% contro il 29% della coalizione Pd+Verdi+Sinistra Italiana ...

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | L’agente di #Tonali a Casa #Milan per limare gli ultimi dettagli per il rinnovo - SuperQuarkRai : La puntata finale di #Superquark si apre con “Gli ultimi ghiacciai” di Marco Visalberghi, un documentario fortement… - Link4Universe : Dopo gli ultimi anni, dovremo aver capito bene che il futuro è imprevedibile. I partiti che votate sono quelli che… - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: Crescono i timori sulla centrale nucleare di #Zaporizhzhia, fermata ieri per la prima volta nella storia. Per gli Stat… - scottotweet : Il mercato del #Napoli in questi ultimi giorni si concentra sull'occasione #Navas, che non rinuncia a un 1 euro del… -