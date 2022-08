Femminicidio Matteuzzi | uccisa dall’ex dopo la denuncia | Cartabia chiede accertamenti Pm | “Abbiamo fatto tutto con impegno e celerità”

(Di venerdì 26 agosto 2022) È trascorso quasi un mese tra laper stalking presentata da Alessandra, la 56enne assassinatacompagno, e il suo omicidio. Ora, anche la ministra della giustizia, Marta, vuole capire se c’è stata una falla nel sistema giudiziario e se si poteva proteggere la vittima. In particolare, è trascorso un periodo di tempo durante il quale non sono stati assunti provvedimenti a carico dell’assassino, Giovanni Padovani, o a protezione della donna. Così, la Guardasigilli ha chiesto agli uffici dell’Ispettorato di “svolgere i necessari, formulando valutazioni e proposte” e la richiesta di chiarimenti è stata inviata alla Procura Generale e al presidente della Corte d’Appello di Bologna. L’obiettivo è capire se si poteva fare di più per prevenire l’ennesimo ...

repubblica : Femminicidio Alessandra Matteuzzi, la rabbia di Gessica Notaro: 'Serve la scorta alle donne, come ai pentiti di maf… - fanpage : “Abbiamo fatto il possibile: dopo un omicidio sono tutti bravi a fare i professori”, così il procuratore di Bologna… - marcoprat : RT @oggisettimanale: Alessandra #Matteuzzi, il femminicidio si poteva evitare? La ministra #Cartabia invia gli ispettori. - RFanciola : RT @LiaCeli: Il direttore della Croce Bianca di Bologna a proposito del femminicidio di Alessandra Matteuzzi: “Non siate scostumate e provo… - AngelaAngelmi : RT @LiaCeli: Il direttore della Croce Bianca di Bologna a proposito del femminicidio di Alessandra Matteuzzi: “Non siate scostumate e provo… -

... per la facilità con la quale alcuni di essi si ripetono, c'è l'ennesimoche si poteva evitare ed è stato invece commesso davanti al portone di casa della vittima Alessandra, ...La preghiera di Zuppi per Alessandra: 'Mai indifferenti davanti ai femminicidi', il Procuratore Amato: 'Non è malagiustizia' Omicidio, lei agente di moda, ...Donna uccisa a Bologna, il procuratore: "abbiamo fatto tutto con impegno e celerità". La denuncia non era per violenza ...L'attivista, vittima nel 2017 di un'aggressione con l'acido da parte dell'ex fidanzato, spiega perché le misure cautelari come il divieto di avvicinamento siano completamente inutili ...