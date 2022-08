F1, Audi sbarca nel Circus dal 2026 come fornitore di motori (Di venerdì 26 agosto 2022) L’Audi entra in Formula 1 e lo farà a partire dalla stagione 2026. Lo ha comunicato la stessa casa di Ingolstadt in una conferenza stampa a Spa-Francorchamps, alla presenza del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali, il presidente di Audi Markus Duesmann e il direttore tecnico Oliver Hoffmann. L’Audi – si legge in una nota del marchio tedesco – entrerà come fornitore di motori quando la Formula 1 introdurrà i nuovi motori nel 2026. Soddisfatto Duesmann: “Il motorsport è parte integrante del DNA di Audi. La Formula 1 è sia un palcoscenico globale per il nostro marchio sia un laboratorio di sviluppo altamente stimolante. La combinazione di alte prestazioni e ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) L’entra in Formula 1 e lo farà a partire dalla stagione. Lo ha comunicato la stessa casa di Ingolstadt in una conferenza stampa a Spa-Francorchamps, alla presenza del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali, il presidente diMarkus Duesmann e il direttore tecnico Oliver Hoffmann. L’– si legge in una nota del marchio tedesco – entreràdiquando la Formula 1 introdurrà i nuovinel. Soddisfatto Duesmann: “Il motorsport è parte integrante del DNA di. La Formula 1 è sia un palcoscenico globale per il nostro marchio sia un laboratorio di sviluppo altamente stimolante. La combinazione di alte prestazioni e ...

