Cos’è la mente alveare e le potenzialità dell’intelligenza collettiva (Di venerdì 26 agosto 2022) All’interno di gruppi di persone, più o meno ampi, si crea una coscienza collettiva, un pensiero comune e condiviso. Oggi, quella che viene chiamata mente alveare si sviluppa soprattutto online, dove è facilissimo conoscere chiunque in qualsiasi luogo, con qualsiasi pensiero. L’appartenenza a una comunità, la lealtà e la coesione sono alcuni degli aspetti positivi della mente alveare. Ma bisogna considerare anche i pericoli di un’intelligenza collettiva sull’individuo. Cosa significa mente alveare? L’espressione mente alveare arriva dall’inglese hive-mind, usato nei giochi di fantascienza per rappresentare un’entità che con i suoi tentacoli comanda il pensiero di tutti, come il Mind Flayer di Stranger Things. Ma fa ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 26 agosto 2022) All’interno di gruppi di persone, più o meno ampi, si crea una coscienza, un pensiero comune e condiviso. Oggi, quella che viene chiamatasi sviluppa soprattutto online, dove è facilissimo conoscere chiunque in qualsiasi luogo, con qualsiasi pensiero. L’appartenenza a una comunità, la lealtà e la coesione sono alcuni degli aspetti positivi della. Ma bisogna considerare anche i pericoli di un’intelligenzasull’individuo. Cosa significa? L’espressionearriva dall’inglese hive-mind, usato nei giochi di fantascienza per rappresentare un’entità che con i suoi tentacoli comanda il pensiero di tutti, come il Mind Flayer di Stranger Things. Ma fa ...

Patrizia260 : ... passato è passato e quello che fai oggi crea le basi per il futuro che verrà!!! Non lo dimenticare! Cos' hai i… - Bigon1Francesca : @7namus COS’È IL TUO PINTEREST MI LEGGE NELLA MENTE?!?! IO VOLEVO STA FOTO ODDIO - mico0kie : vorrei davvero essere nella testa degli scrittori e dei duffer per sapere cos'hanno in mente per quei famosi 'ultim… - Bhadidmuse : Ma a quella cos'è passato in mente quando ha deciso di stampare una bandiera da portare al concerto con Louis pelat… - itsaboutlou : VI PREGO MA CI RENDIAMO CONTO DI CHE COS’È LA MENTE DI QUEST’UOMO IO NON RIESCO A CAPACITARMI -

Frasi come stupende lezioni di vita: aforismi per imparare a vivere ... sii consapevole dei pensieri che circolano nella tua mente e ... Ciò che conta, alla fine, è vivere appassionatamente, anche quando la ... Che cos'è la sconfitta Nient'altro che imparare, nient'altro ... Stress da rientro: cos'è e come affrontarlo ...all'aperto Il sole è un vero toccasana per il corpo e la mente . ... Il consiglio è quello di passare quanto più tempo possibile all'... Stress da rientro: cos'è e come affrontarlo Il Manifesto ... sii consapevole dei pensieri che circolano nella tuae ... Ciò che conta, alla fine,vivere appassionatamente, anche quando la ... Chela sconfitta Nient'altro che imparare, nient'altro ......all'aperto Il soleun vero toccasana per il corpo e la. ... Il consiglioquello di passare quanto più tempo possibile all'... Stress da rientro:e come affrontarlo La materialità del corpo e la sintesi interpretativa