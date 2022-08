Controlli a Castellammare, identificate 129 persone (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato di Castellammare e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia. Nel corso dell’attività sono state identificate 129 persone, controllati 62 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada per mancata revisione periodica. Infine, sono state controllate due persone sottoposte agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato die personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio adi Stabia. Nel corso dell’attività sono state129, controllati 62 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada per mancata revisione periodica. Infine, sono state controllate duesottoposte agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Torrechannelit : Castellammare di Stabia – Controlli della polizia in città, ecco il bilancio - Torrechannelit : Castellammare di Stabia- Controlli sul territorio: il bilancio - puntomagazine : Controlli movida a #Castellammare. Durante l’attività gli operatori hanno identificato 69 persone e passato al seta… - Torrechannelit : Castellammare – Movida in città: controlli dei Carabinieri, due persone denunciate - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Movida in città. Controlli dei Carabinieri, due persone denunciate LEGGI LA NEWS:… -