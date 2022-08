Cocciaretto-Osuigwe oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni US Open 2022 (Di venerdì 26 agosto 2022) Elisabetta Cocciaretto dovrà vedersela con Whitney Osuigwe in occasione dell’ultimo turno delle qualificazioni allo US Open 2022. L’unica tennista azzurra al turno decisivo del tabellone cadetto a Flushing Meadows è Cocciaretto, accreditata della testa di serie numero nove e ad un passo dal main draw. A contenderle il pass sarà la wild card Osuigwe, giocatrice molto forte in prospettiva che tuttavia non scenderà in campo con i favori del pronostico. Chi avrà la meglio? TABELLONE MONTEPREMI La sfida tra Cocciaretto e Osuigwe è in programma oggi, venerdì 26 agosto, come terzo incontro sul Campo 17 a partire dalle ore 17.00 italiane (al termine di Vickery-Bucsa). Non è prevista una copertura televisiva nè ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Elisabettadovrà vedersela con Whitneyin occasione dell’ultimo turno delleallo US. L’unica tennista azzurra al turno decisivo del tabellone cadetto a Flushing Meadows è, accreditata della testa di serie numero nove e ad un passo dal main draw. A contenderle il pass sarà la wild card, giocatrice molto forte in prospettiva che tuttavia non scenderà in campo con i favori del pronostico. Chi avrà la meglio? TABELLONE MONTEPREMI La sfida traè in programma, venerdì 26 agosto, come terzo incontro sul Campo 17 a partire dalle ore 17.00 italiane (al termine di Vickery-Bucsa). Non è prevista una copertura televisiva nè ...

