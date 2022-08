patriziaprestip : Su richiesta di @glfelicetti sono intervenuta con commissario peste suina su soluzione incruenta dei 9 cinghiali ch… - Bonaria733 : RT @GiovanniToti: Questa mattina i #cinghiali del parco della Maggiolina alla Spezia sono stati prelevati dal Nucleo Faunistico Venatorio d… - GiovanniToti : Questa mattina i #cinghiali del parco della Maggiolina alla Spezia sono stati prelevati dal Nucleo Faunistico Venat… - ANSA_med : Cinghiali al parco: animali trasferiti in area verde recintata - LiguriaOggi : La Spezia, catturati i cinghiali del parco della Maggiolina -

Si sono concluse le operazioni di recupero delle famigliole dichiusi neldella Maggiolina, alla Spezia. Gli animali sono stati sedati e vengono in queste ore trasferiti in un'area verde recintata a Riccò del Golfo. "Per riaprire il- scrive ...... il virus responsabile dell'infezione, colpiscee maiali e, pur non essendo contagioso ... L'EnteNazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che fin dalla sua istituzione ha messo in ...La Spezia - Dopo 15 giorni fatti di ordinanze anti abbattimento, botta e risposta, liti e discussioni, cala il sipario sulla storia dei cinghiali spezzini. 'I cinghiali del parco della Maggiolina alla ...Si sono concluse le operazioni di recupero delle famigliole di cinghiali chiusi nel parco della Maggiolina, alla Spezia. Gli animali sono stati sedati e vengono in queste ore trasferiti in un'area ver ...