Bimbo di 3 anni annega in piscina nella villa dei nonni in Toscana, disperati e inutili tentativi di rianimarlo (Di venerdì 26 agosto 2022) nella villa estiva dei nonni a Livorno, mentre i genitori a Milano organizzavano il matrimonio in programma tra una settimana, un bambino di 3 anni è morto annegato in piscina. E’ successo intorno alle 12,30 di oggi. Il piccolo stava facendo il bagno con il nonno che, quando è uscito, ha affidato il nipotino alla moglie per asciugarlo e prepararsi per il pranzo. Un attimo di distrazione e il Bimbo, incuriosito da un giocattolo in acqua, si è sporto cadendo in piscina, questa volta senza braccioli. inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 che, alle 13,40, non hanno potuto che constatare il decesso. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia ma i ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022)estiva deia Livorno, mentre i genitori a Milano organizzavano il matrimonio in programma tra una settimana, un bambino di 3è mortoto in. E’ successo intorno alle 12,30 di oggi. Il piccolo stava facendo il bagno con il nonno che, quando è uscito, ha affidato il nipotino alla moglie per asciugarlo e prepararsi per il pranzo. Un attimo di distrazione e il, incuriosito da un giocattolo in acqua, si è sporto cadendo in, questa volta senza braccioli.dida parte dei sanitari del 118 che, alle 13,40, non hanno potuto che constatare il decesso. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia ma i ...

Giorgiolaporta : Avete strumentalizzato il corpicino esanime di un bimbo siriano di 3 anni per aprire un evento di partito e ora fat… - matteosalvinimi : Drogato, senza patente, sotto effetto di droga e con una gamba ingessata investe e uccide un bimbo di 12 anni. Foll… - emergency_ong : ?? #Afghanistan #Kabul 27 vittime ricevute al momento in seguito a un'#esplosione avvenuta nel quartiere PD17. Tra l… - vivereitalia : Livorno, bimbo di 3 anni annega in piscina dai nonni - ledicoladelsud : Livorno, bimbo di 3 anni annega in piscina dai nonni -