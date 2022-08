Billy Corgan: “Triple H risponderà ai continui attacchi alla WWE da parte della AEW” (Di venerdì 26 agosto 2022) Triple H ha assunto il ruolo di responsabile del team creativo WWE, dopo il ritiro di Vince McMahon. I fan ne sono stati entusiasti, e visti già i primi cambiamenti negli show, non si può che ben sperare per il futuro. Anche i talenti dei roster sono rimasti colpiti favorevolmente da questo cambiamento, e a beneficiarne sono stati alcuni talenti messi alla porta dalla WWE, riassunti sotto il comando di The Game. Nonostante il forte cambio di rotta in atto a Stamford, la AEW non ha smesso di attaccare la WWE nei suoi show e post show (basti vedere il promo a camere spente di Jon Moxley). Infati, è dalla nascita della federazione di Jacksonville che poco velatamente in All Elite si attacca la WWE, che però non ha mai risposto alle provocazioni. Con Triple H la dinamica ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 26 agosto 2022)H ha assunto il ruolo di responsabile del team creativo WWE, dopo il ritiro di Vince McMahon. I fan ne sono stati entusiasti, e visti già i primi cambiamenti negli show, non si può che ben sperare per il futuro. Anche i talenti dei roster sono rimasti colpiti favorevolmente da questo cambiamento, e a beneficiarne sono stati alcuni talenti messiporta dWWE, riassunti sotto il comando di The Game. Nonostante il forte cambio di rotta in atto a Stamford, la AEW non ha smesso di attaccare la WWE nei suoi show e post show (basti vedere il promo a camere spente di Jon Moxley). Infati, è dnascitafederazione di Jacksonville che poco velatamente in All Elite si attacca la WWE, che però non ha mai risposto alle provocazioni. ConH la dinamica ...

